«Ты не сумел закончить дело». Фьюри нецензурно обратился к Усику

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Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем официальном Instagram-аккаунте оставил послание для украинца Александра Усика:

«Ты имел свой шанс, но не смог завершить дело! Ошибка! Теперь ты почувствуешь ярость Неугомонного! Н***й Усика, н***й Климаса, н***й Красюка, и если вы с Усиком – то идите н***й тоже! Цыганский король 2024 идет за тобой! 21 декабря – мой день! Я против всего мира! Скоро я стану 3-кратным чемпионом в супертяжелом весе!»

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua