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Футбол

Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года

Не дотерпели до конца года

Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Реал" сенсационно проиграл в гостевом поединке против "Лилля" во втором туре Лиги чемпионов со счётом 0:1.

    Это первое поражение "сливочных" в рамках самого престижного турнира старого Света с мая прошлого года. Тогда сильнее мадридцев оказался "Манчестер Сити" (4:0).

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    • Также прервалась и беспроигрышная серия "Реала" во всех турнирах, которая составляла 36 матчей.

    5 октября "королевский" клуб примет у себя дома "Вильярреал" в девятом туре чемпионата Испании.

    www.ua-football.com

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