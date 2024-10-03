Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года

Не дотерпели до конца года

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"Реал" сенсационно проиграл в гостевом поединке против "Лилля" во втором туре Лиги чемпионов со счётом 0:1.

Это первое поражение "сливочных" в рамках самого престижного турнира старого Света с мая прошлого года. Тогда сильнее мадридцев оказался "Манчестер Сити" (4:0).

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Также прервалась и беспроигрышная серия "Реала" во всех турнирах, которая составляла 36 матчей.

5 октября "королевский" клуб примет у себя дома "Вильярреал" в девятом туре чемпионата Испании.

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