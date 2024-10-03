Вольфф объяснил, почему Антонелли сразу взяли в Mercedes

В 2025 году Андреа Кими Антонелли заменит Льюиса Хэмилтона в Mercedes. Многие посчитали такое решение команды нетривиальным, поскольку у Кими нет опыта выступлений в Формуле 1.

Обычно дебютанты проводят несколько сезонов в небольших коллективах, и если добиваются результатов, то получают приглашение перейти в ведущую команду. Так получилось в случае Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, по такому же сценарию перешёл из Williams в Mercedes Джордж Расселл.

Руководитель команды из Брэкли Тото Вольфф объяснил, почему решил сразу пригласить Антонелли в Mercedes, а не ждать, пока молодой гонщик наберётся опыта в другой команде.

Тото Вольфф: «Настало время сменить поколение после ухода Льюиса, поскольку больше ничего не будет так, как раньше. В следующем году мы будем иметь дело с молодой командой. Работа в новом сезоне с Джорджем и Антонелли будет означать, что мы начинаем новую эру. Предыдущая была великолепна, но пришло время перевернуть страницу и начать всё заново.

Причина, по которой Антонелли дебютирует сразу в Mercedes, а в не в Williams, заключается в том, что мы хотим получить его свежим, если можно так выразиться, незаражённым внешним опытом. Если бы он дебютировал в другой команде, то научился бы другим вещам, другому подходу к работе, имел бы другие представление о технических моментах.

Мы хотим этого избежать. Я думаю, мы получим одни преимущества от того, что молодой гонщик с самого начала будет работать с нами».

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