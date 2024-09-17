«Лучший, чем тогда с Кличко». Эдди Хирн назвал самого сильного супертяжа 

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн назвал лучшего супертяжа современности. Хирн выделил своего подопечного Энтони Джошуа и вспомнил бой ЭйДжея с Владимиром Кличко.

«Когда я смотрю старые бои ЭйДжея, особенно поединок с Кличко, то я вижу, как он спрогрессировал с тех пор. Сейчас Энтони гораздо лучший боксер, чем тогда. Когда он дрался с Кличко, то у него было большое сердце и большая сила. А сейчас он обладает всеми качествами. Он лучший супертяж в боксе», – сказал Хирн.

Ранее Виталий Кличко рассказал, за кого будет болеть в мегафайте Джошуа – Дюбуа.

sport.ua