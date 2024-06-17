Тренер «Флориды» объяснил замену Бобровского в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал решение заменить российского голкипера Сергея Бобровского во втором периоде четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

Россиянин отразил 11 бросков по своим воротам из 16. Вместо Бобровского вышел Энтони Столарс, который сделал 17 сейвов.

«Если вы думаете, что можете отыграться, вратарь редко становится тем, кто делает разницу: что-то происходит на другом конце площадки.

Он очень много играл. Мой лимит для Боба — это, наверное, пять пропущенных голов в целом. Таково было решение» , — приводит слова Мориса TSN.

«Флорида» потерпела первое поражение в финальной серии плей-офф НХЛ (1:8). Счет в серии сейчас — 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч противостояния пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).

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