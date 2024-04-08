Динамо будет принимать ЛНЗ, Кривбасс встретится с Ворсклой: расписание матчей 23 тура УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоятся три встречи в рамках 23 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023 /24.

Киевское Динамо будет дома принимать черкасский ЛНЗ. Полтавская Ворскла сыграет с криворожским Кривбассом. А закарпатский Минай встретится с житомирским Полесьем.

Расписание игр УПЛ на 8 апреля

13:00. Минай – Полесье

15:30. Динамо – ЛНС

18:00. Кривбасс – Ворскла

Время начала – киевский.

«Горняки» с одной игрой в запасе продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины. За ними на второй строчке разместился Кривбасс, который отстает на 3 очка. В Динамо – ndash; третье место, 5 баллов отставания, но сыграно на два матча меньше лидеров.

Накануне донецкий Шахтер благодаря дублю Артема Бондаренко уверенно выиграл у Руха в центральном матче тура. Черноморец в большинстве своем удержал победу над Александрией. А Металлист 1925 года и Колосс сыграли вничью.

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