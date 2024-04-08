Пусан. Марченко в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Илья Марченко вышел во второй круг на «челленджере» в Южной Корее

Пусан, Южная Корея • 8-14 апреля • хард • $164,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Илья Марченко (Украина) — Алекс Болт (Австралия) 6:1, 7:6(1)

Для первой победы в Пусане украинскому теннисисту понадобилось чуть больше полутора часа. По ходу встречи Марченко выполнил девять эйсов, допустив три двойные ошибки, реализовал 5 из 11 брейк-поинтов и проиграл два гейма на своей подаче.

Следующий соперник украинца определится в противостоянии Рио Ногути (Япония, Q) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, 5).

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