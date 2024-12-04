Опубликованы первые заявки на турниры 2025 года: три украинки начнут сезон в Брисбене, Стародубцева едет в Окленд

Появились заявки на турниры WTA в Брисбене и Окленде, которые пройдут на первой игровой неделе 2025 года



Три украинские теннисистки – Марта Костюк (№18 WTA), Даяна Ястремская (№33 WTA) и Ангелина Калинина (№57 WTA), записались на соревнования WTA 500 в Брисбене.

В основной сетке этого турнира сыграют 48 теннисисток, среди которых четыре представительницы топ-10: Арина Соболенко (№1), Джессика Пегула (№7), Эмма Наварро (№8) и Дарья Касаткина (№9). Полную заявку на турнир можно посмотреть здесь.

В прошлом году титул в Брисбене в одиночном разряде выиграла Елена Рыбакина (Казахстан), а в паре чемпионками стали украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии.

Параллельно с турниром в Брисбене, пройдут соревнования категории WTA 250 в Окленде. В основной сетке гарантировала себе участие Юлия Стародубцева (№100 WTA). В Новой Зеландии также откроют сезон: Мэдисон Кис (№21), Аманда Анисимова (№36), Эмма Радукану (№59), Наоми Осака (№60) и Слоан Стивенс (№78). Полную заявку на турнир можно посмотреть здесь.

Действующей чемпионкой соревнований в Окленде является Коко Гауфф, которая в финале обыграла украинку Элину Свитолину.

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