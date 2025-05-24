Ролан Гаррос-2025 на каналах Eurosport получит украинскую аудиодорожку от MEGOGO

Медиасервис MEGOGO впервые обеспечит украинскую аудиодорожку на телеканалах Eurosport для трансляций Ролан Гаррос-2025 в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery.



Украинский язык стал 21-м официальным языком вещания на Eurosport.

Основная сетка нынешнего розыгрыша одного из самых престижных турниров Grand Slam стартует 25 мая и продлится до 8 июня. Просмотр будет доступен на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, а также на платформе MEGOGO.

В первую неделю трансляции с украинским комментарием преимущественно будут проходить на Eurosport 2. Начиная со второй недели соревнований, матчи с украинским звуком будут доступны уже на обоих каналах – Eurosport 1 и Eurosport 2.

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В случае, если матчи с участием украинских теннисисток не попадут в эфирную сетку Eurosport, MEGOGO будет транслировать их эксклюзивно на собственной платформе в разделах «Теннис» и «Discovery+», с полноценным украиноязычным комментированием.

Комментаторами нынешнего Ролан Гаррос на украинском языке станут Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Дарья Кузнецова и Евгений Перестенко.

Знайти трансляції українською мовою можна:

• у розділі «Теніс» (вкладка «Спорт»),

• на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2,

• у підрозділі Discovery+ у розділі «Шоу».

Щоб увімкнути українську аудіодоріжку під час перегляду, потрібно:

• Натиснути на «коліщатко» налаштувань під час трансляції.

• Обрати пункт «Аудіодоріжка».

• Вибрати зі списку варіант «Українська».

Цього року у основній сітці Ролан Гаррос виступлять щонайменше сім українок. В одиночному розряді зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Анастасія Соболєва. Костюк і Ястремська також заявлені у парному турнірі, як і Людмила та Надія Кіченок.



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