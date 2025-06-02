Ролан Гаррос. Действующая чемпионка Швёнтек обыграла Рыбакину и встретится со Свитолиной в четвертьфинале

Ига Швёнтек продолжает защиту титула на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Швёнтек (Польша, 5) – Елена Рыбакина (Казахстан, 12) 1:6, 6:3, 7:5

Польская теннисистка вышла вперед в счете личных противостояний с Рыбакиной (5-4) и прервала ее победную серию на грунте. Напомним, что казахстанка перед выступлением в Париже выиграла титул WTA 500 в Страсбурге.

Также Швёнтек продлила свою беспроигрышную серию на Ролан Гаррос до 25 матчей (становилась чемпионкой соревнований три предыдущих сезона) и по этому показателю она стала всего пятой теннисисткой в Открытой Эре, которой это удалось в Париже. Столько же или больше побед подряд в своем активе имели Рафаэль Надаль (39), Крис Эверт (29), Бьорн Борг (28) и Моника Селеш (25).

Ига Швёнтек сыграет 11-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в том числе шестой на Ролан Гаррос. За свой восьмой полуфинал на “мэйджорах” полька будет бороться с Элиной Свитолиной, с которой встречалась уже четыре раза и одержала три победы. В этом сезоне Швёнтек обыграла украинку на турнире WTA 1000 в Майами.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua