Рим. Марожан обыграл Фонсеку, пять итальянцев проиграли в первом круге домашнего турнира

Итоги второго игрового игрового дня на “Мастерсе” в Риме
Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265
Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Мариано Навоне (Аргентина) – Федерико Чина (Италия, WC) 6:3, 6:3
Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) – Александр Шевченко (Казахстан, Q) 6:2, 6:4
Николас Ярри (Чили) – Уго Гастон (Франция) 7:6(4), 6:4
Себастьян Офнер (Австрия, Q) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3 отказ
Жауме Мунар (Испания) – Томас Барриос Вера (Чили, Q) 4:6, 6:2, 7:5
Александар Вукич (Австралия) – Николас Морено де Альборан (США, Q) 7:6(2), 6:2
Джейкоб Фернли (Великобритания) – Фабио Фоньини (Италия, WC) 6:2, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) – Роман Сафиуллин (-) 6:3, 7:6(4)
Маркос Гирон (США) – Габриэль Диалло (Канада) 3:6, 6:3, 6:4
Педро Мартинес (Испания) – Маттиа Беллуччи (Италия) 6:4, 6:2
Маттео Джиганте (Италия, WC) – Артур Риндеркнех (Франция) 7:6(4), 7:6(4)
Фабиан Марожан (Венгрия) – Жуан Фонсека (Бразилия) 6:3, 7:6(4)
Роберто Баутиста Агут (Испания) – Маттео Арнальди (Италия) 6:4, 6:3
Лернер Тьен (США) – Райли Опелка (США, PR) 6:4, 7:6(11)
Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия, Q) – Нуну Боржеш (Португалия) 6:1, 4:6, 6:4
Лука Нарди (Италия, WC) – Флавио Коболли (Италия) 6:3, 6:4