Элина Свитолина и Сергей Стаховский сыграли в теннис с детьми, которых вернули в Украину после депортации или с оккупированных территорий

Теннисисты вышли на корт вместе с юными украинцами, которые пострадали от российской агрессии



Элина Свитолина во время своего визита в Украину вместе с Сергеем Стаховским провела тренировку с детьми, которых удалось вернуть на контролируемую территорию после депортации или из оккупированных агрессором регионов. Мероприятие состоялось в рамках работы инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, амбассадором которой является Свитолина.

Спортсменка пообщалась с ребятами об их мечтах и рассказала о своих детских победах. Они также провели разминку и сыграли в командные игры.

“Все мы в жизни чувствовали, что где-то проигрываем, что-то у нас не получается. Хотелось бы, что вы шли к своим мечтам и не сдавались. Это самое главное”, – сказала Свитолина. Элина также сфотографировалась со всеми желающими и подписала теннисные сувениры.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в июле рассказал, что около 1,5 млн украинских детей находятся под угрозой депортации на временно оккупированных Россией территориях.



Фото: Офіс Президента.

btu.org.ua