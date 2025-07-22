IndyCar: Зак Браун поздравил О’Варда с победой в Торонто

Пару дней назад мы вспоминали Пато О’Варда, мексиканского гонщика IndyCar, выступающего – и весьма неплохо! – за Arrow McLaren Racing, который любопытным образом прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Cadillac F1.

Не стоит удивляться, если подобных слухов станет только больше: в воскресенье Пато выиграл гонку на городской трассе в Торонто, и его вновь можно считать одним из претендентов на титул. «Вновь» – потому что до вчерашнего дня Алекс Палоу лидировал в личном зачёте с таким внушительным отрывом, что вопрос о его победе в очередном чемпионате казался почти решённым.

Однако Палоу и его команда Chip Ganassi Racing допустили явный просчёт в выборе тактики, и испанец финишировал только 12-м, а О’Вард победил, что позволило ему сократить отставание от лидера сразу на 30 очков. Конечно, преимущество Алекса по-прежнему весьма велико, в отличие от вероятности его отыграть, но математически шансы у О’Варда всё-таки остаются.

До конца сезона ещё четыре этапа, Палоу на 99 очков впереди, но на каждом этапе можно отыграть до 54 очков. И если будет в той или иной степени повторяться вчерашний сценарий, то ничего нельзя исключать.

«Не могу сказать, что я предвидел эту победу, – признал Пато. – Но я знал, что у нас отличная машина, и команда очень чётко действовала в плане тактики. День обещал быть удачным – так и получилось. Я очень рад за всю команду. Я даже не ожидал, что в Торонто всё сложится настолько здорово, ведь раньше эта трасса была для нас самой трудной.

Отыграть осталось лишь 99 очков, хотя это немало. Мы должны гарантировать, что продолжим выступать так, как сегодня. И не в одной гонке, а в нескольких. Думаю, мы сможем продолжить спор за титул вплоть до финала в Нэшвилле – это моя цель».

Разумеется, такой настрой своего гонщика поддерживает Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, который вчера был свидетелем этой важной победы Пато О’Варда.

«Вот теперь у нас отличное настроение! – весело прокомментировал он. – Пато и бригада, работающая с его машиной, одержали победу на улицах Торонто. Здорово, что я был здесь вместе с командой, видел, как прекрасно они реализовали тактику, и смог присоединиться к общему празднику!»

Напомним, что О’Вард – один из немногих гонщиков IndyCar, у кого есть и суперлицензия, и опыт пилотирования машин Формулы 1 текущего поколения.



Источник