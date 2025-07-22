ЧИСОРА: «Усик уничтожил, мы обос**лись. Этот бой должен пройти в Украине»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора хочет провести бой против Александра Усика.

«Усик уничтожил британцев. Он два раза побил Фьюри, Джошуа и Дюбуа. Мы просто обос**лись. Он боксирует невероятно. Он всегда знает, как побеждать.

Если ты хочешь быть убийцей, то надо драться с убийцами. Бой с ним? Он назвал варианты, там был я. Хочу с ним бой в Украине», – сказал Чисора.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua