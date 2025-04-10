Ландо Норрис: Я готов рисковать ради победы

McLaren считают фаворитом Гран При Бахрейна, хотя команда никогда не побеждала в Сахире, а последний на сегодня подиум принёс им Льюис Хэмилтон в уже далёком 2010-м.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, Ландо Норрис говорил о гонке в Сузуке и признал, что должен активнее рисковать в борьбе за победу…

Ландо Норрис: «Если бы в Сузуке я провёл пит-стоп раньше Макса, то потом почти наверняка застрял бы в трафике. Готов ли я пойти на такой риск и оказаться позади многих машин, но иметь шанс побороться за победу? Да, я готов.

Мы все равно финишировали вторым и третьим, всё равно заработали больше всех очков в Кубке конструкторов, и лично я всё равно показал хороший результат. Но я проиграл Максу, и на данный момент он – мой главный соперник.

После окончания прошлого уик-энда мы не были счастливы. Второе и третье места – это отличный результат для команды. Но могли мы добиться большего, если бы больше рисковали и атаковали всей командой? Да, могли.

Риск не даёт никаких гарантий успеха, напротив – вы можете всё потерять, но в каких-то гонках я готов рискнуть. Да, я могу застрять в трафике, Оскар или другой гонщик может опередить меня за счёт «подрезки», и результат окажется не в мою пользу. Я признаю, что второе место – это неплохой результат, но я хочу выигрывать гонки, а не финишировать вторым.

Лично я хотел бы вернуться назад и проехать эти гонки более агрессивно, хотя в глубине души понимаю, что сезон в этом году длинный, что иногда очки на табло лучше ненужного риска.

Думаю, в Бахрейне наше преимущество будет меньшим, чем в прошлые уик-энды. Эта сложная и медленная трасса не вполне подходит нашей машине. Я жду серьёзной конкуренции со стороны Ferrari, Mercedes и даже команд средней группы, которые, вероятно, будут немного ближе к нам в этот уик-энд. Я жду сложного уик-энда. Легких уик-эндов не будет.

Да, у нас хорошая машина, команда отлично справляется, но результаты будут столь же плотными, как в прошлых гонках. У Red Bull тоже хорошая машина, к тому же у них есть Макс. Есть Шарль, есть Льюис и другие парни – я жду от них жесткой конкуренции».

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