Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров в мире. Тайсон не назвал ни одного супертяжеловеса, выделив трех американцев – Дэвида Бенавидеса, Теренса Кроуфорда и Джервонту Дэвиса.

«Дэвид Бенавидес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис. Эти ребята мне очень нравятся», – сказал Майк Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua