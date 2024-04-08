Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан. Карле впервые стала чемпионкой на турнире WTA 125

Аргентинская теннисистка Мария Лурдес Карле стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Испании

Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан, Испания • 2-7 апреля • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Мария Лурдес Карле (Аргентина, 6) — Ребека Масарова (Испания, 5) 3:6, 6:1, 6:2

В финальном противостоянии, которое длилось два часа, шестая сеяная Мария Лурдес Карле победила пятую ракетку турнира Ребеку Масарову. За матч аргентинская теннисистка допустила одну двойную ошибку (ни одного эйса), проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала девять брейков.

Путь к титулу:

R1: Сара Бейлек (Чехия) 6:1, 6:3

R2: Виктория Хименес Касинцева (Андорра) 6:2, 1:6, 6:2

QF: Оксана Селехметьева (-) 6:4, 6:4

SF: Далма Гальфи (Венгрия) 6:1, 1:1 отказ

FR: Ребека Масарова (Испания, 5) 3:6, 6:1, 6:2

24-летняя Мария Лурдес Карле выиграла дебютный титул WTA 125. Ранее теннисистка побеждала только на турнирах ITF (13 титулов). Успешное выступление на турнире в Испании принесло Карле $15,000 призовых и 125 рейтинговых очков. В рейтинге WTA аргентинка поднялась на 84-е место, что стало ее новым личным рекордом.

btu.org.ua