Брат Оливера Оукса арестован британской полицией

Гоночная пресса продолжает строить версии, пытаясь объяснить, что стало поводом для отставки Оливера Оукса с поста руководителя команды Alpine F1. Официально известно только, что она связана с личными причинами.

При этом лондонская газета The Telegraph сообщила в среду, что его младший брат Уильям несколько дней назад был арестован британской полицией и находится под стражей – задержание произошло в минувший четверг в Сильверстоуне, и при нём была «крупная сумма наличных денег».

В Сильверстоуне находится база команды Hitech Grand Prix, и оба брата, Уильям и Оливер, значатся директорами компании Hitech Global Holdings, которая ведёт дела команд, выступающих практически во всех ведущих молодёжных сериях.

The Telegraph цитирует представителя лондонской полиции, который заявил: «В пятницу, 2 мая, Уильяму Оуксу было предъявлено обвинение в передаче имущества, приобретённого преступным путём. В четверг, 1 мая, он был задержан районе Сильверстоун-парка, и при нём была крупная сумма наличных денег. В субботу, 3 мая, он предстал перед мировым судом графства Нортгемптоншир, после чего был оставлен под стражей».

Других деталей, связанных с задержанием Уильяма Оукса, не сообщается. При этом пресса подчёркивает, что между этим событием и отставкой Оливера Оукса нет прямой связи, хотя они произошли с интервалом в несколько дней.

В частности, американское издание The Athletic, ссылаясь на свои информированные источники, пишет, что «неожиданная отставка Оукса связана с его личной ситуацией, на которую в том числе влияют семейные обстоятельства».

В Alpine F1 отказались от каких-либо комментариев на эту тему.

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