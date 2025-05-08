Тедди АТЛАС: «Это не бой, а настоящая пытка»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

В ночь с 3 на 4 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся уникальный турнир. Главным его противостоянием стал бой за абсолютное чемпионство во второй средней весовой категории между Саулем Альваресом (62–3–2, 39 КО) и Уильямом Скаллом (23–1, 9 КО). Ожидаемую победу по очкам одержал Сауль Альварес.

Легендарный тренер Тедди Атлас прокомментировал исход этого сражения.

«Если пересмотреть бой с холодной головой, то можно увидеть победу Скалла на один балл. Однако понятно, что судьи не забрали бы победу у Альвареса, но поединок был близким и в техническом плане я увидел победу Скалла. Это не бой, а настоящая пытка, но если я еще раз его пересмотрю, то возможно действительно увижу победу Канело в 1-2 балла», – сказал Атлас.

sport.ua