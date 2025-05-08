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Футбол

Без сенсации. Будё/Глимт – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Без сенсации. Будё/Глимт – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

    • В Норвегии местный "Будё/Глимт" принимал "Тоттенхэм".

    Много историй сопровождало этот матч, все хотели посмотреть на историческое событие. Надежда была, ведь в Англии норвежский коллектив забил гол и оставалось два гола.

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    • Первый тайм команды провели без голов. Во втором тайме фатальным стал промежуток с 60-й – 70-ю минуты, за который "Тоттенхэм" забил два гола и снял все вопросы.

    В Норвегии чуда не произошло. Но полуфинал уже был сказкой и подарком. "Тоттенхэм" уверенно проходит в финал, в котором встретится с "Манчестер Юнайтед" 21 мая.

    Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

    Будё/Глимт – Тоттенхэм 0:2

    Голы: Соланке (63), Порро (69)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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