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Футбол

Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом

Французы обжаловали решение ФИФА в CAS

Ницца избежала штрафа из-за нарушения условий партнерства из ивуарийским клубом

фото из свободных источников

    • Ранее ФИФА постановила, что "Ницца" должна выплатить ивуарийскому клубу «RAC Абиджан» почти 100 000 евро компенсации из-за нарушения условий партнерства между клубами.

    Как сообщает L'Équipe, поскольку французы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), все санкции были временно отменены, а выписанный штраф больше не действителен.

    Решение CAS еще не является окончательным, и дело продолжает рассматриваться.

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    www.ua-football.com

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