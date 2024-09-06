Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера.

– Вы начинали здесь (в Броварском высшем училище физической культуры – прим.) свою карьеру, Вы здесь учились. Можно ли сказать, что здесь произошло становление Владимира Кличко как боксера?

– Когда я крепко пожимал руку Александру Ивановичу Полищуку… Мне было 14 лет, когда я его ждал на начало учебного года. Я только что прошел через эту спортивную площадку, и у меня такое дежавю было, потому что это было, как вчера. И я снова пожал руку Александру Ивановичу, поблагодарил его за то, что он сделал фундамент в этой школе. Я был 14-летним парнем, но он дал мне знания, знания в жизни – это самое главное, знания в спорте – это было также важно, потому что без этого фундамента такой спортивной карьеры, которую я имел в прошлом, ее бы не было.

Ранее Владимир Кличко оценил перспективы олимпийского чемпиона 2024 года Александра Хижняка.

sport.ua