Connect with us
Бокс

Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера

Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера

Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера.

– Вы начинали здесь (в Броварском высшем училище физической культуры – прим.) свою карьеру, Вы здесь учились. Можно ли сказать, что здесь произошло становление Владимира Кличко как боксера?

– Когда я крепко пожимал руку Александру Ивановичу Полищуку… Мне было 14 лет, когда я его ждал на начало учебного года. Я только что прошел через эту спортивную площадку, и у меня такое дежавю было, потому что это было, как вчера. И я снова пожал руку Александру Ивановичу, поблагодарил его за то, что он сделал фундамент в этой школе. Я был 14-летним парнем, но он дал мне знания, знания в жизни – это самое главное, знания в спорте – это было также важно, потому что без этого фундамента такой спортивной карьеры, которую я имел в прошлом, ее бы не было.

Ранее Владимир Кличко оценил перспективы олимпийского чемпиона 2024 года Александра Хижняка.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis