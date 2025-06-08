Боб Арум отреагировал на решение Ломаченко завязать с боксом

Getty Images/Global Images Украина. Василий Ломаченко и Боб Арум

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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На решение Василия завершить карьеру отреагировал известный боксерский промоутер Боб Арум.

«Для всей промоутерской команды Top Rank было честью продвигать боксерскую карьеру Василия Ломаченко. Он – чемпион своего поколения. Мы будем скучать по нему», – сказал Арум.

sport.ua