“Я с этим не согласна”. Коко Гауфф ответила на слова Арины Соболенко после победы над ней в финале Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов после победы над лидером рейтинга Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции



– Насколько плохими были сегодня условия на корте? Сидя на трибуне, мы не чувствуем ветра. Можете описать, что происходило на корте? Ветер дул в одну сторону или крутился? Насколько было тяжело? Арина назвала условия ужасными.

– Да, было действительно тяжело, особенно на дальней стороне корта – с неё было очень сложно пробить мяч так, чтобы он пролетел через весь корт. А с другой стороны, даже если не ускорять мяч, он все равно просто улетал. Всё очень напоминало мой матч первого круга, ощущения были почти такими же. Так что я знала, чего ожидать. Я не была уверена, будет ли крыша открыта или закрыта, узнала это только за 30–40 минут до матча. После двух поединков подряд под крышей, это, конечно, было совсем другое ощущение. Я знала, что нам обеим будет непросто.

– Насколько эта победа отличается от вашей первой на US Open-2023 с точки зрения эмоций, ощущений после окончания матча, того, что происходило в решающие моменты? В чём она похожа, а в чём отличается? Что она для вас значит?

– Да, думаю, первая победа была, возможно, более эмоциональной, но эта далась тяжелее. Когда ты выигрываешь первый титул, не хочется останавливаться на достигнутом. Поэтому было очень непросто справиться с этим давлением. Кроме того, мне казалось, что именно этот турнир – один из тех, где у меня с детства было наибольшее чувство, что я могу победить. И я думала: если пройду всю карьеру и не выиграю хотя бы один Ролан Гаррос, то потом буду об этом жалеть. Поэтому, выходя сегодня против Арины, я сказала себе: «Нужно просто идти вперёд и сделать всё возможное, чтобы победить». И я это сделала.

– На церемонии награждения вы упомянули «тёмные мысли» – фразу, которую вы уже говорили после финала 2022 года здесь, на Ролан Гаррос [проиграла Иге Швёнтек]. На бумаге ваша карьера выглядит почти идеальной – уже второй титул Grand Slam в 21 год. Но, очевидно, были и непростые моменты. Можете рассказать об этом и о том, что за мысли пришли к вам в голову, когда вы стояли с трофеем?

– Да, я просто вспомнила ту церемонию, когда выиграла Ига. Я очень старалась прочувствовать каждый момент, запомнить все детали, потому что мне очень хотелось пережить это самой. И когда тогда заиграл польский гимн, я хорошо помню, как она растрогалась, и я подумала: «Какой же это особенный момент». И вот сегодня, когда играл американский гимн, я невольно снова об этом вспомнила.

Это был тяжёлый период. Я сомневалась в себе, не знала, смогу ли когда-нибудь преодолеть всё это. Особенно вспоминаю своё состояние перед тем финалом: я плакала перед матчем, была ужасно нервной, едва могла дышать. И тогда я думала: «Если я не справляюсь с этим сейчас, как я вообще справлюсь в следующий раз?»

Потом случился US Open, и, думаю, именно та реакция тогда мне помогла. Сегодня я чувствовала, что действительно готова. Я решила: «Отдам на корте всё, и чтобы ни случилось и уйду с чувством гордости».

Обзор финала Коко Гауфф – Арина Соболенко на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

– Иногда кажется, что проигрыш тяжёлого первого сета, как сегодня, наоборот прибавляет вам шансов на победу в матче. Подобные сценарии с вами случаются довольно часто. Что вы чувствуете после такого сета? Как вам удаётся переломить матч в свою пользу?

– Конечно, сначала – это разочарование. Особенно потому, что у меня было так много шансов на тай-брейке, и, честно говоря, Арина здорово сыграла. Мы действительно бились в этом сете. Но потом я просто сказала себе: «Надо попробовать снова, но играть иначе». Я постаралась действовать агрессивнее во втором сете, и это сработало.

А в третьем сете, я конечно знала, что она поднимет уровень. Так и произошло: она начала партию очень сильно. Поэтому я подумала, что мне надо это выдержать, попытаться соответствовать ее уровню. И, конечно, просто бегать. Я понимаю, насколько трудно перебить её мощь, так что я старалась как можно чаще загонять её в оборону.

С учётом ветра было важно просто держать мяч в корте. Было очень тяжело устойчиво стоять на ногах, мяч сносило. Некоторые удары, которые в обычных условиях мне даются легко, сегодня казались ужасными.



– Арина, во время своей пресс-конференции, ясно дала понять, насколько её раздражали условия на корте – ветер и прочее. Насколько вы замечали, что происходило на другой стороне, как она реагировала? И входит ли это, может быть, в вашу тактику – попытаться заставить соперницу чувствовать себя неуверенно?

– Да, я немного это замечала, но старалась не обращать слишком много внимания – особенно против Арины, потому что я уже видела, как она злится, а потом просто разрывает. Поэтому я старалась вообще не смотреть на неё сегодня. Хотя я и сама злилась, может, просто не показывала это так явно. Но в голове я реально была раздражена. И я подумала: если я расстроена, то сопернице, скорее всего, тоже тяжело.

Это был не день для красивого тенниса. Честно, не думаю, что кто-то вообще мог бы показать сегодня отличный теннис. Но это часть спорта, часть игры на открытом воздухе. Никогда не знаешь, чего ожидать, особенно в Париже.

– Хотелось бы уточнить: получаете ли вы, может быть, какое-то моральное удовлетворение или дополнительный заряд, когда видите, что соперница раздражена или испытывает трудности с условиями?

– Да, ну… я бы не сказала, что это как-то сильно меня вдохновляет, потому что условия и правда были тяжёлые. Конечно, когда ты видишь, что соперница расстроена, это придаёт тебе уверенности, просто потому что понимаешь: ей тоже тяжело.

Но сегодня я не слишком заостряла на этом внимание, потому что знаю, какой Арина тип игрока. Она может выплеснуть эмоции, а потом начать играть потрясающе. Поэтому я старалась сосредоточиться не на ней, а на себе.

– Сегодня, похоже, вас глубоко тронул гимн США на церемонии награждения. Я понимаю, что вы в первую очередь теннисистка, но можете рассказать, что для вас значит ездить по миру как американка? Задумывались ли вы об этом?

– Да, это многое значит. Конечно, в нашей стране сейчас происходит много всего… Думаю, вы знаете, о чём я. Но для меня – быть американкой, представлять эту страну и особенно – людей, которые выглядят так же, как я, и которые, возможно, сейчас чувствуют себя менее услышанными или поддержанными – это важно.

Я хочу быть отражением надежды и света для этих людей. Я помню, после выборов и всех событий было ощущение уныния. И мама тогда, пока я восстанавливалась после травмы, сказала мне: «Попробуй выиграть турнир – просто чтобы подарить людям повод улыбнуться».

И именно об этом я думала сегодня, когда держала трофей. Видеть флаги на трибунах – это многое значит. Да, некоторые могут по-разному относиться к патриотизму, но я определённо патриотична. Я горжусь тем, что я американка. И я горжусь тем, что представляю не только свою страну, но и тех американцев, которые выглядят как я, и людей, разделяющих мои убеждения.



– Вы много говорите о другом взгляде на вещи, о том, что в мире происходит куда большее горе, чем просто поражение в финале Grand Slam. Вы также говорите, что стараетесь стать лучшей версией себя. Как думаете, помогает ли вам это в важнейших моментах на корте?

– Да, определённо. Честно говоря, когда я проиграла первый сет, я просто сказала себе: «Отдай на корте всё, что можешь. И если проиграешь, ну, по крайней мере, ты сделала всё возможное». Потом поеду домой, увижусь со своим парнем и всё такое. Я, если честно, повторяю себе это каждый день.

Конечно, я хочу быть здесь, хочу побеждать, но иногда понимаешь – если проиграешь, ну и ладно. Не в смысле “ну и ладно”, я терпеть не могу проигрывать, но вы понимаете. Проиграешь и вернёшься домой, перезагрузишься. Так что сегодня, когда проиграла первый сет, старалась не давить на себя слишком сильно. И, думаю, это помогло. Мне удалось расслабиться и начать играть свободнее.

– Арина сказала здесь, что, по её мнению, если бы Ига Швёнтек выиграла у неё в полуфинале, то победила бы и в финале, судя по тому, как сложился матч. Согласны ли вы с этим? Думаете ли вы, что с той игрой, которую вы показали сегодня, победили бы любую соперницу?

– Она сказала, что если бы Ига победила её, то выиграла бы титул? Ну, я с этим не согласна. Я сижу здесь – и, без обид для Иги, но когда я играла с ней в последний раз, то выиграла в двух сетах. Так что я не думаю, что это справедливое утверждение, ведь в теннисе может произойти всё что угодно.

Если честно, учитывая, как Арина играла последние недели, именно она была фавориткой. Думаю, она была сильнейшей из возможных соперниц в финале – всё-таки первая ракетка мира. Так что, если смотреть на цифры, это был самый сложный вариант для меня.

Конечно, Ига – чемпионка на этом турнире, и матч против неё тоже был бы тяжёлым. Но я верила, что могу победить любую из них. И если уж быть совсем честной, то из них двоих, я бы выбрала Игу, просто потому что Арина показывала такой уровень, что было очень сложно играть против неё. Но всё сложилось, как сложилось и вот я здесь.



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