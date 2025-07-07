Даниель ДЮБУА: «Команда Усика будет в полном шоке от этого»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа высказался о предстоящем бое против Александра Усика.

«Этот бой с Усиком будет совсем другим. Все будут шокированы после нашего реванша, даже команда Усика будет в полном шоке от этого. Не могу этого уже дождаться.

Я смогу победить Усика, любым способом», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua