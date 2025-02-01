Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Лапин

Украинский боксер Даниэль Лапин потерял одну позицию в обновленном рейтинге полутяжелого веса от WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Лапин, который имеет на профи-ринге 11 побед и четыре нокаута занимает 11 строчку в обновленном рейтинге. Украинец владеет титулами IBF Intercontinental и WBA Continental.

Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев.

В декабре 2024 на большом шоу в Эр-Рияде Лапин победил Дилана Колина. На этом же шоу Усик во второй раз одолел Тайсона Фьюри.

Рейтинг полутяжелого веса от WBA

sport.ua