Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика

Украинский боксер Даниэль Лапин потерял одну позицию в обновленном рейтинге полутяжелого веса от WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Лапин, который имеет на профи-ринге 11 побед и четыре нокаута занимает 11 строчку в обновленном рейтинге. Украинец владеет титулами IBF Intercontinental и WBA Continental.
Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев.
В декабре 2024 на большом шоу в Эр-Рияде Лапин победил Дилана Колина. На этом же шоу Усик во второй раз одолел Тайсона Фьюри.
Рейтинг полутяжелого веса от WBA