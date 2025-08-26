Впервые после завершения карьеры. Ломаченко приедет на важное мероприятие

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Организация WBO объявила о том, что украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно объявил о завершении карьеры, в октябре приедет на конвент организации в городе Богота (Колумбия).

Сообщается, что там пройдут мероприятия празднования «легендарной карьеры Ломаченко».

Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне, однако после этого не делал официальных заявлений и никак не комментировал свое решение и причины прекратить выступления.

В СМИ сообщалось, что главной причиной являются проблемы со спиной.

sport.ua