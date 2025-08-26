Connect with us
Бывший партнёр Забарного и чемпион Италии в составе Наполи переходит в команду из Дании

    • Датский "Митьюлланн" объявил о подписании контракта с полузащитником, имеющим опыт выступлений в топовых чемпионатах.

    29-летний датчанин Филипп Биллинг вернулся на родину. Несмотря на рождение в Копенгагене, игрок в возрасте 17 лет покинул родную страну, отправившись в академию английского "Гаддерсфилда", поэтому это первый опыт Филиппа выступлений на профессиональном уровне в своей стране.

    Прошлый сезон он провёл в составе двух клубов – "Борнмута" и "Наполи", в которых суммарно сыграл 20 матчей, отличившись одним забитым мячом. Его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

