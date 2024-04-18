<img title="Медиафутбольный клуб объявил о подписании Милевского" src="/wp-content/uploads/2024/04/0cf2f878f29478ec54aec1d5b0c04473.jpg" alt="Медиафутбольный клуб br />

Бывший игрок Динамо Артем Милевский присоединился к медиафутбольному клубу IGNIS.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

39-летний эксфутболист уже тренируется с командой в течение двух недель и доволен атмосферой в команде и тренером.

«После тренировки болело все. Я даже в Динамо столько не бегал», — заметил бывший форвард сборной Украины.

Недавно сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис предложил Милевскому работать скаутом в столичном клубе.

Артем признался, что употреблял наркотики в отпуске. Также он рассказал сколько выпивал алкоголя к запятой.

champion.com.ua