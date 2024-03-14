Ливерпуль – Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

Не матч, а формальность-экскурсия для чехов

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Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 5:1)

14 марта, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

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Содержание

Новости Ливерпуля

Новости Спарты Прага

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити

Личные матчи между соперниками

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Спарта Прага

Прогноз на матч Ливерпуль – Спарта Прага от UA-Football

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В первой встрече между командами все уже было решено. “Мерсисайдцы” забили в гостях шесть голов, один, правда, в собственные ворота. Эта встреча чисто формальность, однако и она может принести сюрпризы. "Спарта" в любом случае приедет на "Энфилд" мотивированной.

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Новости Ливерпуля

На минувших выходных "мерсисайдцы" провели едва ли не матч сезона в АПЛ против "Манчестер Сити". Обе команды выдали очень зрелищный поединок. А что важно для "Спарты", что этот матч стал энергозатратным для команды Клоппа. Не в последнюю очередь эмоционально, а от этого нужно еще нормально восстановиться.

В АПЛ “Ливерпуль” занимает второе место, имея одинаковое количество очков с первым “Арсеналом”. Но впереди предстоит небольшая пауза в чемпионате. В следующее воскресенье подопечных Клоппа ожидает противостояния с "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Англии. Тяжелый соперник (несмотря на все) на “Олд Траффорд” заставит уже сегодня думать о ротации. А следующий матч АПЛ аж 31 марта против “Брайтона” – он пока не в ближайших планах.

Кадры хозяев

"Ливерпуль" продолжает бороться во всех турнирах, несмотря на переполненный лазарет. Не сыграют сегодня Алиссон, Трент, Жота, Джонс, Гравенберх, Матип, Тьяго и Байчетич. Также под вопросом Деннс и Конате. Однако против чехов и так "детский сад Клоппа" получит свои шансы.

Новости Спарты Прага

"Красные" также ведут борьбу за чемпионство во внутреннем первенстве. Они находятся на первом месте в турнирной таблице, опережая своего основного конкурента "Славию" на один зачетный пункт. До минувших выходных разрыв был еще больше, но "Спарта" просто провалилась в выездном поединке против "Виктории" Пльзень, проиграв 0:4.

Уже три встречи подряд не побеждает "Спарта". Но любопытно другое. За этот отрезок поединков команда дважды встречалась с современными грандами чешского футбола “Славией” и “Викторией”. Против них подопечные Приске всего однажды за 180 минут пробили в створ ворот. А за один матч с “Ливерпулем” таких ударов было семь. "Красные" и сегодня будут биться-бороться. Терять им нечего, а удовольствие на “Энфилде” получить можно.

Кадры гостей

Не все смогут сыграть на "Энфилде". Приске не может рассчитывать на Пешека, Виндхейма, Павелку и Серенсена. Но только последний играл регулярно на протяжении недавнего времени. Так что потери несущественны.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

07.03. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)

02.03. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

28.02. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)

25.02. Челси – Ливерпуль 0:1 (после д. ч.) (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

10.03. Виктория Пльзень – Спарта Прага 4:0 (Чешская лига)

07.03. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)

03.03. Спарта Прага – Славия Прага 0:0 (Чешская лига)

28.02. Славия Прага – Спарта Прага 2:3 (после д. ч.) (Кубок Чехии)

25.02. Словацко – Спарта Прага 1:3 (Чешская лига)

Личные матчи между соперниками

07.03.2024. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)

24.02.2011. Ливерпуль – Спарта Прага 1:0 (ЛЕ)

17.02.2011. Спарта Прага – Ливерпуль 0:0 (ЛЕ)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Спарта Прага

1.33 5.90 9.40 Узнать больше

Прогноз на матч Ливерпуль – Спарта Прага от UA-Football

Разрыв в четыре гола на “Энфилде” отыграть нереально, каким бы составом “Ливерпуль” сегодня не вышел. Однако попытаться хлопнуть дверью однозначно можно. Оборона "мерсисайдцев" неидеальна (а иногда и сама себе забивает), так что пражцы вполне могут во второй раз подряд расстроить Келлехера. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7).

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