Индиан-Уэллс. Киченок и Остапенко проиграли четвёртым сеяным и не смогли выйти в полуфинал

Украинско-латвийская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующие чемпионки: Крейчикова/Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 8) — Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4) 5:7, 6:3, 5-10

Киченок и Остапенко потерпели поражение в трёх встречах с Меликар-Мартинес и Перес, которых обыгрывали в 2022 году во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде и финале турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Американско-австралийский дуэт продлил свою победную серию после титула WTA 500 в Сан-Диего.

Киченок и Остапенко сегодня боролись за второй полуфинал в Индиан-Уэллс. Теннисистки играли на этой стадии турнира три года назад.

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