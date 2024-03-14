Ландо Норриса не беспокоит преимущество Ферстаппена

Ландо Норрис рассказал, что его не беспокоит преимущество Red Bull Racing в начале сезона. Гонщика McLaren больше удивляет, что многие соперники оказались ближе к чемпионской команде, чем можно было ожидать.

Ландо Норрис: «Честно говоря, меня совсем не беспокоит преимущество Макса. Необходимо принять во внимание, что у них было очень много времени на разработку и создание машины этого года. Учитывая это, я вполне доволен тем, насколько мы оказались близки к Red Bull.

Даже в квалификации для Макса всё было не так просто, хотя гонка получилась убедительной. Я уверен, что они продолжают узнавать особенности своей машины после смены концепции.

Полагаю, все ожидали, что в Red Bull останутся впереди – в этом не было сюрприза. Сюрпризом стало то, насколько мы и многие другие команды близки к ним.

В Бахрейне Карлос Сайнс был сравним по скорости с Серхио Пересом, и если бы на втором отрезке Карлос не застрял за Серхио, то отставание от Макса на финише было бы ещё меньше. Я считаю, что это признак надежды для нас всех».

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