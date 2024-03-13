Джошуа сразится с Фьюри? Хирн сделал заявление о возможном мегафайте

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, поделился мнением, что Тайсон Фьюри, в случае победы в поединке с Александром Усиком, проведет следующий бой именно с Джошуа.

«Мы будем в ближайшие несколько недель планировать, что дальше делать. Нам придется ждать результата боя Фьюри – Усик. Я верю, что если Тайсон победит, то Турки Аль аш-Шейх сделает все возможное, несмотря на соглашение о реванше, чтобы провести самый большой бой в истории бокса – Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Сейчас у Энтони много вариантов относительно следующего боя, но мы подождем до 18 мая», – рассказал Хирн.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua