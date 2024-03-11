Челси с голом Мудрика одолел Ньюкасл в 28 туре АПЛ

Фото — Getty Images

Челси дома обыграл Ньюкасл в рамках 28 тура английской Премьер-лиги.

«Синие» благодаря голам Джексона, Палмера и Мудрик одержали победу со счетом 3:2. Голами за Ньюкасл отличились Исаак и Мерфи

<p 28 тур, 11 марта

Челси — Ньюкасл 3:2 (1:1)

Голлы: 1:0 — 6 Джексон, 1:1 — 43 Исаак, 2:1 — 58 Палмер, 3:1 — Мудрик, 3:2 — 90 Мерфи

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на 71-й минуте игры заменив Стерлинга . Михаилу хватило 5 минут, чтобы забить свой шестой гол в сезоне. На счету украинца уже 29 сыгранных поединков за лондонцев во всех турнирах Арсенал с Зинченко вырвал победу у Брентфорда потерпел поражение от Манчестер Юнайтед.

Накануне АПЛ назвала наставника «канониров» Микеля Артету лучшим тренером месяца.

champion.com.ua