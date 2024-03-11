Также рассматривается вариант турнира с командами из различных континентов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует создать собственную лигу в Европе.

В течение нескольких последних лет Ассоциация сотрудничает с ФИБА и Евролигой, организовывая матчи в Европе. Однако руководители НБА недовольны финансовыми результатами европейского проекта и ищут новые варианты.

Одним из них является отдельная лига в Европе, которая будет организована в сотрудничестве с ФИБА и станет конкурентом Евролиги. Второй вариант — создание турнира при участии команд с различных континентов.

По прогнозам, баскетбольный бизнес в Европе и на Ближнем Востоке может приносить НБА до трех миллиардов долларов в год. Нынешний доход Ассоциации от европейских проектов составляет несколько сотен миллионов долларов, что является незначительным результатом в общем бизнесе (13 миллиардов).

НБА проводит матчи в Европе в рамках серии Global Games. В последнем таком поединке Кливленд победил Бруклин (111:102) 11 января в Париже.

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