Арсенал проявляет интерес к форварду РБ Лейпцига

Беньямин Шешко заинтересовал канониров

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в подписании форварда "РБ Лейпцига" Беньямина Шешко.

"Канониры" уже несколько месяцев наблюдают за игрой 20-летнего футболиста. Контракт Беньямина с "быками" содержит пункт об увольнении за 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

У Шешко договор с "РБ Лейпцигом" рассчитан до июня 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 40 миллионов евро.

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