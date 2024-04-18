Деревянченко возвращается. Соперник – середняк, но это то, что нужно Сергею

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21 апреля в Нью-Йорке, США, в андеркарде чемпионского противостояния между Райаном Гарсией и Девином Хейни состоится возвращение украинца Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО) после поражения в поединке против Хайме Мунгии. Его оппонентом станет американец Вон Александер (18-10-1, 11 КО).

Не самый топовый вариант, да. Но после поражения принято возвращаться именно с такими. Однако для Сергея это может быть даже хуже, чем бой против очередного топа.

Деревянченко чуть не победил Мунгию. Теперь Хайме сразится против Сауля Альвареса

Карьера Сергея Деревянченко окутана сплошным невезением и непониманием его стиля боковыми судьями. Или, если говорить откровенно, неумением продать, как самого себя Сергеем, так и своего бойца его промоутером.

Деревянченко, будучи претендентом на титул в начале карьеры, занял несколько иное место в иерархии категорий, в которых выступал. Сергей всегда в топ-5, но никто и никогда не поставит на то, что он выиграет титул или бой против настоящего топа. Деревянченко – такое себе последнее звено проверки. Если боксер прошел его, то готов и к титульным испытаниям. Если нет – не видать ему больших поединков в ближайшее время.

Правда, стоит отметить, что и сам Сергей имел достаточно шансов. И соперники его не всегда побеждали, но чаще получали желаемое, чем он сам.

Да, из пяти поражений Сергей не проигрывал как минимум дважды. Может быть, даже трижды. Еще один бой проиграл, потому что оппонент оказался слишком большим и скилловым. И один довольно неожиданно пришелся на время расцвета оппонента.

Не проиграл Деревянченко Геннадию Головкину и Хайме Мунгии. О первом сейчас забывают. Вернее, о том бое. Легенда о том, что удары Геннадия были в разы мощнее и поэтому он победил, настолько активно пропагандировалась казахстанскими фанатами, что многие действительно в это поверили. Смысла в этом никакого. В близком и напряженном противостоянии Сергей переработал соперника. Да, получил нокдаун, но в один-два, а то и три раунда все же победу должен был забирать Сергей. Просто украинец не был нужен именно здесь с его победой. Впереди маячила очередная серия поединка между Канело Альваресом и Геннадием Головкиным. Кому в этом случае нужно поражение последнего?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко и Хайме Мунгия (справа)

С Мунгией все примерно так же. Только победа Сергея была еще очевиднее. Учитывая нокдаун, в который все же попал Деревянченко, у судей должна была получиться ничья в лучшем для мексиканца случае. В итоге мы услышали 114-113, 114-113 и 115-112 в пользу мексиканца. Последний счет, если не глупость, то, как минимум, абсурд.

Возможно, Сергей вытащил на ничью и бой против Даниэля Джейкобса. Там у судей получилось разделенное решение судей – один отдал Сергею 114-113, а другие двое Джейкобсу 115-113 и 115-112. Но это спорный момент. Был нокдаун, и Джейкобс в те времена действительно выглядел прекрасно.

Времена прошли, годы прошли, Деревянченко уже 38 лет. Можно с уверенностью сказать, что основная часть карьеры позади и титульные шансы, если не минимальны, то очень близки к этому. Сергей не боксировал с лета 2023 года, когда как раз и уступил Мунгии. За это время Хайме успел побить Джона Райдера и стать соперником Сауля Альвареса. А Сергей будет выходить против американского возрастного середняка – сверстника украинца. Неприятно, но таков он, бокс.

На самом деле, в среднем уровне соперника также есть опасность для Деревянченко. Он всегда отлично боксирует против топов. Даже огромному Джермаллу Чарло дал классный бой. А вот с менее известными соперниками получаются менее качественные бои.

Так было против Джека Кулькая. Не середняк, не топ, не большой, но у Сергея получился чуть ли не самый плохой бой. Так было против Карлоса Адамеса, когда он не был, как сейчас, одним из главных боксеров категории. Украинцу будто бы труднее мотивироваться на таких оппонентов.

Однако это было раньше. Как будет сейчас, в 38 лет, в одном из финальных профессиональных поединков в жизни и в андеркарде боя, который по-настоящему хайпует сейчас в США, сказать сложно. Хочется верить, что будет интересно и Сергей сделает все на свой нынешний максимум.

Кто фаворит?

Очевидно, что Сергей. Отрыв – гигантский. На Деревянченко можно поставить с коэффициентом 1.08. На Вона Александера – с коэффициентом 9.50.

Что умеет этот американец? Ничего такого, с чем не встречался в ринге Деревянченко. Вон – габаритный парень. Норма для Сергея. Крепкий, сбитый, с очень хорошим ударом. Стоит крепко на ногах, пытается попадать силовыми. Из-за этого иногда валится за ударами. Хороший боксер средней руки.

Американец не выигрывает уже три поединка. А из последних пяти боев выиграл только один – против Брайана Дамиана Чавеса нокаутом в первом раунде. Проиграл Кристиану Мбилли (решением судей), Иану Грину (нокаутом в 8 раунде), Джошону Джеймсу (решением судей) и Петру Хамукову (решением судей).

Статистика Сергея – идентичная. Да, тоже одна победа в последних пяти поединках. Но тут поражения боксерам самого высокого уровня. Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Карлос Адамес и Хайме Мунгия. Все решениями судей. Еще и двоих украинец должен был побеждать. Одна официальная победа над Джошуа Сонли также решением судей.

Сергей провел больше раундов за последнее время. Сергей сражался с лучшими боксерами, чем Александер, за последнее время. Очевидно, что именно Деревянченко сейчас фаворит.

Что может дать Сергей, мы не знаем, потому что давно не видели его в ринге. И ему 38 лет, позади много больших поединков и неприятные травмы. Но Деревянченко в адекватной форме может дать темп и плотность. То, против чего у Александера нет навыков частой работы. А значит, хочется видеть яркую победу Сергея. Он заслужил красивые финальные минуты карьеры.

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