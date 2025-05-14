«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров современности, независимо от весовой категории (P4P). Тройка лидеров выглядит следующим образом – Александр Усик (1-й), Наоя Иноуэ (2-й) и Теренс Кроуфорд (3-й).

Звездный американский боксер Теренс Кроуфорд не согласился с тройкой лидеров рейтинга The Ring.

«Я только третий в рейтинге? Как вы меня так оценили? Кто меня так оценил? Мне надо с ними поговорить. Да, Александр Усик номер один, ему лучше оставаться первым. После Усика должен идти я, ведь я лучше Иноуэ», – сказал Теренс Кроуфорд.

sport.ua