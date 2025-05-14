Рим. Музетти победил действующего чемпиона Зверева в четвертьфинальном матче

Лоренцо Музетти вышел в полуфинал на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Александр Зверев (Германия, 2) 7:6(1), 6:4

Итальянский теннисист выиграл третий матч подряд против Зверева и впервые вышел в полуфинал домашнего турнира. Музетти одержал пятую в карьере победу над игроком, входящим в топ-5 рейтинга. Предыдущий раз ему это удавалось в октябре прошлого года, когда он на турнире ATP 500 в Вене также обыграл Зверева.

Лоренцо Музетти третий раз сыграет в полуфинале соревнований ATP 1000. В этом сезоне ему это удавалось в Монте-Карло и Мадриде. 23-летний Музетти стал вторым самым молодым итальянцем в полуфинале домашнего “Мастерса” после 21-летнего Паоло Бертолуччи в 1973 году.

Следующим соперником Лоренцо будет Карлос Алькарас, с которым он встречался пять раз на уровне Тура и одержал только одну победу. В апреле Музетти уступил испанцу в матче за титул в Монте-Карло.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua