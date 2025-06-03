Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Иги Швёнтек в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в четертьфинале на Открытом чемпионате Франции. Матч против польки Иги Швёнтек пройдет вторым запуском на Court Philippe-Chatrier (начало ориентировочно в 13:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 03/06/2025): 513/266

Призовые за карьеру: $25,589,969



Дата рождения: 31/05/2001 (24 года)

Место рождения: Варшава, Польша

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 22 (2024 – Doha, Indian Wells, Madrid, Rome, Roland Garros; 2023 – Doha, Stuttgart, Roland-Garros, Warsaw, Beijing, WTA Finals; 2022 – Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland Garros, US Open, San Diego; 2021 – Adelaide, Rome; 2020 – Roland Garros)

Высший рейтинг WTA: 1 (04/04/2022) – провела на 1-й строчке рейтинга 125 недель (7-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 03/06/2025): 373/84

Призовые за карьеру: $35,625,419

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H2H: 1-3

2025 | Майами (WTA 1000) | Хард | R4 | Швёнтек 7:6(5), 6:3

2024 | Дубай (WTA 1000) | Хард | R3 | Швёнтек 6:1, 6:4

2023 | Уимблдон | Трава | 1/4 | Свитолина 7:5, 6:7(5), 6:2

2021 | Рим (WTA 1000) | Грунт | 1/4 | Швёнтек 6:2, 7:5

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Зейнеп Сёнмез (Турция) 6:1, 6:1

R2: Анна Бондар (Венгрия) 7:6(4), 7:5

R3: Бернарда Пера (США) 7:6(4), 7:6(5)

R4: Жасмин Паолини (Италия, 4) 4:6, 7:6(6), 6:1

Ига Швёнтек

R1: Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 6:3

R2: Эмма Радукану (Великобритания) 6:1, 6:2

R3: Жаклин Кристиан (Румыния) 6:2, 7:5

R4: Елена Рыбакина (Казахстан, 12) 1:6, 6:3, 7:5

История на турнире

Элина Свитолина – 29/13 | Свитолина 14-й раз сыграет на Ролан Гаррос. Украинка четыре раза доходила до четвертьфинала соревнований (2015, 2017, 2020, 2023). В прошлом сезоне Свитолина остановилась на стадии 1/8 финала.

Ига Швёнтек 35/2 | Швёнтек седьмой сезон подряд играет на турнире в Париже. Полька является четырехкратной чемпионкой – она выигрывала здесь титул в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

Выступления на грунте (на 03/06/2025):

Элина Свитолина – 150/77 (18/2 в этом году)

Ига Швёнтек – 147/21 (10/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Игу Швёнтек и предлагает коэффициент на ее победу – 1,30. Успех Элины Свитолиной оценивается коэффициентом – 4,27 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Элина Свитолина – 25/8

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 11/5 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид – 1/2, Рим – 1/4

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Ига Швёнтек – 27/9

Grand Slam – 5/1 | Australian Open – 1/2

WTA 1000 – 17/6 | Доха – 1/2, Дубай – 1/4, Индиан-Уэллс – 1/2, Майами – 1/4, Мадрид – 1/2, Рим – R3

WTA 500 – 1/1 | Штутгарт – 1/4

United Cup – 4/1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, П

Ига Швёнтек – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 5/9 | Свитолина в этом году провела два матча с представительницами Польши: уступила Иге Швёнтек на турнире в Майами и победила Майю Хвалиньску в противостоянии сборных в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Ига Швёнтек – 16/2 | Швёнтек в этом сезоне трижды играла против украинских теннисисток и одержала три победы: над Даяной Ястремской в Дубае и Индиан-Уэллс, а также Элиной Свитолиной в Майами.

Слова перед матчем:

Элина Свитолина: “Сейчас, после операции, после хорошей игры в Австралии и на грунтовых кортах, я чувствую себя хорошо. Чувствую, что снова вернула свою игру. Теперь я должна упорно работать, чтобы дать себе шанс получить эти возможности и сделать еще один шаг вперед.”

Ига Швёнтек: “Мне нужна была такая победа, как над Рыбакиной в четвертом круге, чтобы почувствовать, что я могу выигрывать под давлением и переломить ход игры, если всё идёт не так, как надо”

• Элина Свитолина проведет 625-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 406 побед (65%).

• Ига Швёнтек проведет 362-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 291 победа (81%).

• Элина Свитолина проведет 151-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 106 побед (71%).

• Ига Швёнтек сыграет 112-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 92 победы (83%).

• Элина Свитолина 13-й раз сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam (5-й раз в Париже). 3 раза Свитолина проходила эту стадию (ни разу на Ролан Гаррос).

• Ига Швёнтек 11-й раз сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam (6-й раз в Париже). 7 раз Швёнтек проходила в полуфинал (5 раз на Ролан Гаррос).

Победительница этого матча получит 690 000 евро призовых и 800 рейтинговых очков. Проигравшая – 440 000 евро призовых и 400 рейтинговых очков.

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btu.org.ua