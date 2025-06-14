Янник Синнер: “У меня было несколько бессонных ночей после поражения от Алькараса в финале Ролан Гаррос”

Первая ракетка мира Янник Синнер пообщался с прессой перед стартом на травяном турнире АТР 500 в Галле (Германия)



“Конечно, это было тяжелое поражение в финале Ролан Гаррос. Вспоминая об этом матче, я до сих пор думаю об этих нескольких очках. В течение недели я часто грустил, когда думал о них. У меня было несколько бессонных ночей. Но с каждым днем я чувствую себя лучше. Это не прекратится вот так сразу, но, с другой стороны, я счастлив быть на новом турнире. Это поможет мне снова почувствовать матчевый ритм. Посмотрим, как я отреагирую.

Ты можешь видеть негативную сторону, но и также положительную. Я еще никогда не выступал так хорошо на грунте. Я был в финале в Риме, был в финале грунтового “мэйджора”. Это невероятно. И уровень, на котором я играл, на котором играл Карлос, он был чрезвычайно высок. Так что я счастлив, что был частью этого матча. Это всегда зависит от того, как человек реагирует и что он решает видеть: потерянные матчболы или теннис, в который я никогда раньше не играл так хорошо на этом покрытии, и матч, в который я был ментально включен 5,5 часов и ни на что не жаловался.

Такое случается. Не знаю, что будет в будущем. Думаю, это не самое важное, но я все равно пытаюсь забыть негативные вещи и посмотреть, что я могу сделать здесь [в Галле]. Моя семья и друзья поддерживают меня. Это самое важное для меня. Теннис важен в моей жизни, но всё же семья и друзья важнее. Тем не менее я часто думаю о том матче.

Что я делал в течение недели? Я отдыхал, был с семьей. Мы жарили на гриле, играли в настольный теннис с друзьями. Совершенно обычные вещи, ничего особенного. Мне нравится ехать домой, когда много чего происходит. Я чувствую себя в безопасности дома и с друзьями. Они знают, какой я есть и каким я был раньше. Они очень хорошо меня знают. Так что я не делал ничего особенного. Я был относительно расслаблен, а вчера я приехал в Галле.

Сейчас для меня самое важное – это выложиться на 100% на этом турнире. Первый матч на траве очень сложный, но я рад быть здесь. Первая тренировка прошла хорошо. Я не играл со времен Парижа, поэтому мои общие ощущения на корте были не идеальными, но думаю, сегодня все будет лучше. Я думаю, что хороший игрок на траве должен хорошо двигаться. Мяч может немного странно отскакивать через траву, и также нужно подавать разумно. Но в целом это поверхность, на которой в прошлом году я сделал шаг к улучшению, и посмотрим, как пойдет в этом году”.

На соревнованиях в Галле Янник Синнер сыграет в первом круге с одним из победителей квалификации.



Фото: Breakpoint Images/Terra Wortmann Open.

btu.org.ua