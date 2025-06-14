Расселл: Это один из самых весёлых кругов в моей жизни!

Джордж Расселл второй год подряд выиграл квалификацию в Монреале и в шестой раз в карьере стартует с поула – это первый поул Mercedes с декабря прошлого года, причём тогда в Катаре тоже отличился именно Джордж.

Джордж Расселл (1-й): «Сегодня всё сложилось замечательно! В моей последней попытке я проехал, вероятно, один из самых весёлых кругов в моей жизни: на дисплее на рулевом колесе была информация о разнице в результатах, и в каждом повороте я видел, что еду на одну десятую быстрее.

Когда я входил в последний поворот, то был уже на шесть десятых впереди и успел подумать: «Мощный получается круг!» Когда я пересёк линию финиша и увидел, что мы на поуле, это меня и удивило, и по-настоящему воодушевило!»

Когда Расселлу напомнили, что рядом с ним из первого ряда стартует Макс Ферстаппен, его принципиальный соперник, который отличается агрессивной манерой езды и крайней неуступчивостью, Джордж отреагировал так: «Мы с ним приятели, так что всё нормально! У меня намного меньше штрафных баллов в лицензии, так что я могу себе позволить порезвиться. Посмотрим, что из этого получится».

Источник