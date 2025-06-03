Стролл не вышел на старт гонки не только из-за травмы?

Автоспортивная пресса пишет, что Лэнс Стролл, канадский гонщик Aston Martin, пропустил Гран При Испании не только и, возможно, не столько из-за проблем с правой рукой, но из-за серьёзных разногласий с командой.

Последствия травм, полученных в феврале 2023 года, действительно дают о себе знать, и вчера, 2 июня, Лэнс перенёс операцию, однако в паддоке автодрома в Барселоне обсуждали весьма необычные слухи.

Якобы с субботу после квалификации Стролл очень сердился, поскольку был недоволен своим 14-м результатом во второй сессии, ругал коллег по команде и в гневе даже сломал какое-то гаражное оборудование.

Сообщение об этом появилось на BBC Sport, а бразильский портал UOL добавил любопытную подробность: канадец решил, что не будет участвовать в гонке, только вечером в субботу и предпочёл проинформировать об этом команду по электронной почте. Это всех удивило, поскольку днём на боли в руке он вроде бы не жаловался.

В Aston Martin не отрицают, что 26-летний гонщик пребывал не в лучшем расположении духа. На прямой вопрос на эту тему представитель команды отреагировал так: «Лэнс был расстроен». Однако добавил, что проблемы с рукой и эпизод, происшедший в гараже, никак не связаны.

Впрочем, другие источники в команде, на которые ссылается BBC Sport, не называя их, отрицают, что Лэнс оскорблял коллег и нанёс ущерб оборудованию. Хотя поводы для расстройства у него были, ведь мало того, что в квалификации он проиграл напарнику, Фернандо Алонсо, больше полсекунды, но ещё и не прошёл обязательную процедуру взвешивания, а за это полагается штраф. В итоге он получил официальное предупреждение.

Когда Стролл восстановится после операции, как долго продлится процесс реабилитации, пока неизвестно, но Гран При Канады, его домашний этап сезона, пройдёт 13-15 июня. Если Лэнс будет не в форме, то команде предстоит решать непростую задачу, ведь и Фелипе Другович, и Стоффель Вандорн в этот уик-энд должны участвовать в «24 часах Ле-Мана», поэтому Aston Martin предстоит найти замену своим официальным резервистам.

Если скандал в боксах британской команды в Барселоне имел место, то это уже не первый случай, когда Стролл проявил явную несдержанность. Осенью 2023 года в Катаре Лэнс уже вёл себя неподобающим образом, причём тогда он вышел из себя тоже после неудачной квалификации. В тот раз ему пришлось извиняться за свои действия.

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