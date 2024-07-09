Кристиан Хорнер: Мы почти победили в Сильверстоуне

В Сильверстоуне Макс Ферстаппен всего полторы секунды уступил на финише победителю Льюису Хэмилтону. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер поздравил семикратного чемпиона мира, но добавил, что Макс тоже был близок к верхней ступени подиума.

Кристиан Хорнер: «Мы должны поздравить Льюиса. Он сильный соперник, и я знаю, что эта победа для него многое значит. Заслуженный успех. В конце концов, мы почти выиграли, но это была странная гонка. В начале нам просто не хватило скорости на шинах Medium.

Mercedes так проводили гонку, что со стороны казалось, что у них всё под контролем. Затем начался дождь, и уже казалось, что у McLaren всё под контролем. Мы же отставали, и в какой-то момент я начал беспокоиться о Карлосе Сайнсе, который пытался атаковать Макса. Однако мы в правильное время перешли на промежуточные шины.

Мы отставали пока у остальных не началась деградация резины, но затем ситуация выровнялась. После возник вопрос, какой состав ставить на финальный отрезок гонки. Мы видели, что шины Soft не самый подходящий вариант – в начале гонки их хватало на шесть или семь кругов. Поэтому мы решили поставить Максу шины Hard, что оказалось лучшим выбором».

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