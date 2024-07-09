Уимблдон. Костюк и Русе проиграли вторым сеяным в матче третьего круга

Украинско-румынская пара выбыла из борьбы на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Третий круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2) 3:6, 1:6

Костюк и Русе во второй раз выступили вместе на Уимблдоне. В прошлом году теннисистки смогли одержать одну победу.

В этом сезоне для Марты и Елены-Габриэлы это был второй совместный турнир. В прошлом месяце украинско-румынский дуэт дошёл до полуфинала на Открытом чемпионате Франции.

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