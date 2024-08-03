Олимпиада. Эбден и Пирс принесли Австралии второе теннисное золото в истории

В Париже завершился олимпийский теннисный турнир в мужском парном разряде

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: парный разряд

Сегодня в столице Франции состоялись матчи за золото и бронзу в мужском парном турнире.

Мэттью Эбден и Джон Пирс в финальном противостоянии обыграли Раджива Рама и Остина Краичека из США со счётом 6:7(6), 7:6(1), 10-8. Это вторая золотая награда для представителей Австралии в теннисе. В 1996 году Тодд Вудбридж и Марк Вудфорд победили на соревнованиях в Атланте.

Пирс стал двукратным обладателем олимпийских наград. Три года назад австралиец вместе с Эшли Барти занял третье место в Токио. В целом это седьмая медаль для австралийского тенниса на Олимпиадах.

В матче за третье место победу одержали Тэйлор Фритц и Томми Пол, которые оказались сильнее Томаша Махача и Адама Павласека из Чехии – 6:3, 6:4. Для обоих игроков это первая олимпийская медаль.

По итогам Олимпийских игр сборная США теперь имеет 26 медалей в теннисе (14 золотых / 4 серебряных / 8 бронзовых), и это наивысший показатель в Открытой Эре среди всех стран.

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