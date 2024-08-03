Мик Шумахер: Формула 1 остаётся моим приоритетом

Мик Шумахер рассказал, что продолжает работать над возвращением в Формулу 1 в 2025 году. Свободные места на следующий сезон остались в Mercedes, Alpine, RB и Sauber, и немецкий гонщик дал понять, что ведёт переговоры со всеми.

Мик Шумахер: «Мой приоритет – возвращение в Формулу 1. Посмотрим, как будут развиваться события. В Формуле 1 в данный момент возможны любые варианты.

Я имею в виду, что ещё остаются три-четыре команды, у которых есть вакантные места. Но никто из них не спешит принимать решение прямо сейчас. Конечно, из-за этого я нахожусь в некотором неведении, но Формула 1 будет оставаться приоритетом во всём, что я делаю. До тех пор, пока все двери передо мной не закроются, я продолжу ждать и работать в этом направлении».

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