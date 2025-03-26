Анталья (W35). Котляр и Соболева в двух сетах выиграли свои стартовые матчи

Украинские теннисистки успешно стартовали на соревнованиях ITF W35 в Турции



18-летняя Елизавета Котляр (№855) в своем стартовом матче нанесла поражение американке Маккене Джонс (№699) – 7:5, 6:2. Украинка допустила две двойные ошибки, проиграла пять геймов на своей подаче и сделала восемь брейков. Поединок продолжался чуть более 1,5 часов.

Для Котляр это была первая победа в основной сетке турнира ITF W35. Ранее она провела пять матчей на соревнованиях категории выше W15, но все проиграла. Во втором круге соперницей Елизаветы станет пятая сеяная 17-летняя Лаура Самсон (№338 WTA) из Чехии.

Также в двух сетах выиграла свой матч первого круга Анастасия Соболева (№197 WTA), которая возглавляет на этом турнире посев. За 66 минут украинка победила “нейтральную” Диану Демидову (№664 WTA) – 6:3, 6:2. Соболева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла один гейм на своей подаче и сделала четыре брейка.

Во втором круге Анастасия Соболева сыграет против победительницы матча Денислава Глушкова (Болгария) – Диди Бредберг Каньисарес (Испания).

btu.org.ua