Выхрист рассказал о своем следующем сопернике из Америки

Виктор Выхрист

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua рассказал о подготовке к своему очередному бою на профессиональном ринге – с 44-летним американским боксером Райделом Букером, который состоится 5 апреля в немецком Потсдаме:

«Это будет 8-раундный рейтинговый бой. Мои промоутеры сообщили о дате предстоящего поединка и сопернике в конце февраля и я сразу отправился в немецкий Гамбург для непосредственной подготовки. Букер – непростой соперник, очень опытный, встречался с именитыми визави. В частности, в 2019 году провел бой с авторитетным болгарином Кубратом Пулевым и уступил по очкам.

Я имел возможность просмотреть видеозаписи последних боев американца и, на мой взгляд, есть достаточно информации о сильных сторонах и уязвимых местах Букера.

Сейчас главное подойти к противостоянию в боевых физических кондициях. В середине следующей недели вместе со своими тренерами возьмем курс на Потсдам».

Свой последний бой Выхрист провел 21 сентября 2024 года, взяв верх над боснийцем Мирко Тинтором. Для украинца поединок с Букером будет15 на профессиональном ринге.

Ранее мы сообщали, что тренер и директор команды Александра Усика Сергей Лапин хотел бы увидеть бой украинца против шоумена Джейка Пола.

sport.ua