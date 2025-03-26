Зак Браун: У McLaren есть секретное оружие

Команда McLaren начала сезон с двух побед и уверенно лидирует в Кубке конструкторов. Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун отметил вклад руководителя Андреа Стеллы в нынешние успехи команды.

Зак Браун: «Победы достались нам не так легко, как это могло показаться со стороны. Наша команда отлично поработала со стратегией. Опять же, думаю, мы показали, что у нас лучший состав пилотов. Кроме того, у McLaren есть настоящее секретное оружие – лучший руководитель команды в Формуле 1.

Если сложить вместе все эти факторы и отличную работу, которую проделали наши сотрудники на базе и на трассе, то мы получим прекрасные результаты. Но борьба очень плотная, поэтому нам нужно продолжать сохранять концентрацию».

Отвечая на вопрос о шансах на победу на следующем этапе в Сузуке, Браун сказал: «Мы приезжаем на каждый уик-энд, зная, что четыре команды претендуют на победу. Здорово, что мы в их числе.

Исторически McLaren хорошо выступает в Японии. Там отличная трасса. Что касается Формулы 1 в целом, то как все предсказывали, это будет эпичный сезон. Полагаю, мы уже начинаем видеть этому подтверждение».

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